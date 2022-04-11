МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Россия готова доказывать в суде, что сделала все возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами по своим евробондам, если Запад попытается объявить ей дефолт, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. В Госдуме не верят в дефолт России

"Конечно, мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях", — сказал Силуанов в интервью газете "Известия".

Западные страны ввели ряд жестких антироссийских санкций в ответ на спецоперацию России на Украине. В том числе новые санкции ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы в иностранной валюте.

Блокировка резервов, в частности, не позволила Минфину 6 апреля исполнить обязательства по евробондам в валюте. Платеж не прошел из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручение эмитента в валюте, в результате Минфин произвел выплату иностранным держателям бумаг в рублях. Инвесторы смогут конвертировать их в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным валютным счетам.

Силуанов признал, что, если дело дойдет до суда, это будет непростой процесс. "Нам придется очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности", — сказал он.

"Нынешний кризис показал, что все базовые западные устои, основанные на демократии, неприкосновенности частной собственности и других западных ценностях, рушатся, поэтому вопрос объективности их судебной системы мы также ставим под большое сомнение", — отметил министр.

При этом он добавил, что дефолт будет ударом по имиджу страны как надежного заемщика, поэтому Запад будет всеми силами стараться реализовать это.

Минфин РФ рекомендовал российским компаниям при платежах по долгу в первую очередь рассчитываться с российскими инвесторами, и только затем — с иностранными держателями бумаг, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, Минфин РФ видит случаи, когда западные банки при поступлении платежей за внешние еврооблигации компаний руководствуются двойными стандартами. "А именно: внешним кредиторам платят в полном объеме, российским держателям бумаг деньги не доходят. Эта ситуация сложилась за последние две недели", — сказал Силуанов в интервью "Известиям".

"Мы в этом случае рекомендуем перед тем, как оплатить внешние обязательства, сначала заплатить нашим держателям бумаг, а остаток средств для внешних кредиторов уже отправлять в клиринговые агентства западных стран", — заявил он.

"Здесь тоже есть определенные нюансы, но это справедливый подход, когда мы в первую очередь обеспечиваем интересы наших держателей бумаг", — подчеркнул глава Минфина.

При этом полностью запрещать компаниям платить по внешним долгам в валюте Силуанов считает нецелесообразным. "Курица, которая несет золотые яйца, должна рассчитываться по своим долгам", — заявил глава Минфина.

Власти, по его словам, создали специальную комиссию, которая включает представителей Банка России, руководящих работников правительства и администрации президента. "Комиссия рассматривает вопросы оплаты долгов нашими компаниями, в основном это экспортеры", — сообщил Силуанов.

В России сейчас действуют ограничения на вывод валюты за рубеж, однако для обслуживания внешних обязательств экспортеров власти делают исключения. "К нам поступают такие обращения, и если мы видим, что сохраняется экспортная выручка, что продукция этих экспортеров востребована западными странами, что ее приобретают, мы, как правило, рекомендуем и разрешаем осуществлять платежи по корпоративным обязательствам", — сказал министр.