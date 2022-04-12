МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Правительственная комиссия рекомендовала российским компаниям разделить выплаты по еврооблигациям отечественным и иностранным инвесторам. Об этом сообщает Минфин России.

"Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласилась с предложениями Минфина России и Банка России прекратить выдачу разрешений на выплаты по еврооблигациям в порядке, определенном эмиссионной документацией", — говорится в сообщении.

В настоящее время в связи с продолжающимися нарушениями прав российских держателей еврооблигаций со стороны международной расчетно-клиринговой системы, выплаты по еврооблигациям получают только те облигационеры, учет прав которых осуществляется в иностранной учетной системе. До российских же держателей еврооблигаций деньги не доходят.

"Преодолеть сложившиеся обстоятельства будет возможно при соблюдении заявителями рекомендаций, выработанных подкомиссией. В частности, рекомендовано производить выплаты раздельно. В пользу держателей, чьи права учитываются иностранной учетной системой, будут проводиться в прежнем порядке, — через иностранного платежного агента. В пользу держателей, чьи права учитываются в российской учетной системе, — через российского платежного агента в порядке, установленном указом президента РФ № 95 без использования счетов типа "С", — говорится в сообщении.

Кроме того, подкомиссия также рекомендовала в качестве альтернативного варианта обеспечения заемщиками интересов российских инвесторов осуществить их досрочный выкуп за рубли через российскую рыночную инфраструктуру.