МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Внешний государственный долг Молдавии превысил отметку в 9 миллиардов долларов, это максимальная сумма за всю историю республики. Так считает экс-президент, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон.

"Госдолг Молдавии на сегодняшний день составляет более 9 миллиардов долларов, такого в истории современной Молдавии еще не было. Платить за некомпетентность властей придется нашим детям и внукам", — заявил Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

По его словам, очень сложная ситуация в экономике продолжает только ухудшаться.

"Единственная альтернатива нынешней некомпетентной власти — профессиональная команда Соцпартии, которая готова хоть завтра взять ответственность, договориться с Россией, стабилизировать ситуацию в РМ, даже несмотря на Украину", — заявил Додон.

Ранее он сообщил, что в Молдавии могут пройти массовые протесты, которые приведут к отставке правительства.