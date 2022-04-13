МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 22 /2354/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 779-П от 15.11.2021 "Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к операционной надежности при осуществлении видов деятельности, предусмотренных частью первой статьи 761 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/", в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг /за исключением банковских услуг/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 67961 от 28.03.2022, вступает в силу с 1.10.2022/;

— указание № 6004-У от 6.12.2021 "О порядке оплаты и предельном размере расходов на оплату услуг лиц, привлеченных временными администрациями отдельных финансовых организаций и конкурсным управляющим кредитной организации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 67956 от 28.03.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6031-У от 23.12.2021 "О форме, методике составления, порядке и сроках представления в Банк России отчетности по платежным системам операторов платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68053 от 4.04.2022, вступает в силу c 15.02.2023/;

— указание № 6036-У от 24.12.2021 "О порядке согласования с Банком России документов саморегулируемой организации аудиторов в части положений, относящихся к деятельности аудиторских организаций, сведения о которых внесены Банком России в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке, а также предварительного согласования с Банком России положения о комитете аудиторских организаций на финансовом рынке" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 67989 от 30.03.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6068-У от 15.02.2022 "О внесении изменений в Положение Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 67894 от 24.03.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6075-У от 28.02.2022 "О внесении изменений в пункт 2.4 Положения Банка России от 3 декабря 2015 года № 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68056 от 4.04.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6080-У от 1.03.2022 "О внесении изменений в Указание Банка России от 10 декабря 2015 года № 3889-У "Об определении угроз безопасности персональных данных, актуальных при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68040 от 4.04.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6115-У от 4.04.2022 "О внесении изменений в Положение Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П "О платежной системе Банка России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68096 от 6.04.2022, вступает в силу c 1.05.2022/;

— приказ № ОД-686 от 6.04.2022 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании "Паритет-СК";

— информационное письмо о мерах по поддержке страхового рынка № ИН-018-53/49 от 6.04.2022;

— информационное письмо о мерах по поддержке некредитных финансовых организаций и кредитных рейтинговых агентств № ИН-018-34/50 от 6.04.2022.