МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Объем операций с европейской валютой на торгах Московской биржи впервые превысил объем операций с американским долларом. Евро является основным средством платежа за газ, именно это повышает ее долю в обороте биржевого рынка, пишет "Коммерсант". Британский бизнес готовится к огромным расходам из-за инфляции

Помимо этого на ход валютных торгов влияет приближающийся налоговый период: он способствует росту продаж валютной выручки.

В условиях ограниченного спроса со стороны импортеров ситуация на бирже приводит к сильному ослаблению курса ведущих валют — долларов и евро.

По мнению опрошенных изданием экспертов, в этой ситуации Банк России может ввести новые послабления в валютном регулировании, это позволит избежать чрезмерного укрепления рубля.