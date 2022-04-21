2022-04-21T16:41:36+03:00
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2022-04-21T16:41:36+03:00
2022
https://1prime.ru/finance/20220421/836723401.html
В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 24 (2356)
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. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 24 /2356/. В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: — положение № 781-П от 16.11.2021 "О... ПРАЙМ, 21.04.2022
банки, финансы, новости, вестник банка россии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 24 /2356/.
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— положение № 781-П от 16.11.2021 "О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68049 от 4.04.2022, вступает в силу с 1.01.2023/.