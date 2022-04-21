МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 24 /2356/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 781-П от 16.11.2021 "О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68049 от 4.04.2022, вступает в силу с 1.01.2023/.