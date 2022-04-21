МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Банк России с 21 апреля обновил сценарии обязательного стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), говорится в сообщении регулятора. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 24 (2356)

Сценарии будут использоваться для тестирования портфелей фондов по состоянию на 31 марта 2022 года или на более позднюю дату.

Основные изменения касаются динамики фондовых индексов, доходности российских и зарубежных государственных облигаций, спреда доходности корпоративных облигаций, ставок денежного рынка, уточнили в ЦБ.

"Предусмотрены различные варианты сценариев в зависимости от того, какими регуляторными послаблениями воспользовался фонд. Сценарии адаптированы к текущим условиям и не создают дополнительной нагрузки на НПФ", — подчеркнули в ЦБ.

Обязательные стресс-тесты портфелей пенсионных средств НПФ введены для оценки финансовой устойчивости фондов к негативным событиям на горизонте пяти лет. Сценарии стресс-тестов не отражают ожиданий ЦБ РФ по наиболее вероятному развитию ситуации. Для прохождения стресс-теста НПФ должен продемонстрировать способность исполнить обязательства перед клиентами не менее чем в 75% испытаний в каждом сценарии.

Российские НПФ сегодня устойчивы — пенсионные накопления инвестированы только в рублевые активы, поэтому зарубежные санкции и валютные риски не оказали на них большого влияния, заявила в четверг председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Плюс пенсионные фонды не выплачивают средства одномоментно — средства инвестируются надолго, и это позволяет НПФ легче переживать волатильность рынка акций и облигаций, добавила она.