МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 15 апреля составил 14,643 триллиона рублей после 14,718 триллиона на 8 апреля, сообщил Банк России.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

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Таким образом, денежная база за этот период снизилась на 75,2 миллиарда рублей, или на 0,51%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.