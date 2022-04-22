Денежная база России в узком определении с 8 по 15 апреля стала меньше
Банк России: денежная база страны на 15 апреля снизилась до 14,643 триллиона рублей
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 15 апреля составил 14,643 триллиона рублей после 14,718 триллиона на 8 апреля, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период снизилась на 75,2 миллиарда рублей, или на 0,51%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20220422/836729604.html
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