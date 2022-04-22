МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин призвал по мере снижения ключевой ставки Банка России снизить ставки по ипотеке с господдержкой с нынешних 12% до ниже чем 10%, тогда процесс кредитования пойдёт "поживее". Банк России ожидает замедления темпов роста выдачи ипотеки

"Мы считаем, что ипотека льготная должна все-таки выдаваться по ставке ниже 10%. Она психологически очень важна для людей. Пока она 12%. Мы, кстати, честно лоббируем, чтобы все-таки мере снижения ключевой ставки Центрального банка была возможность и ставку льготную снизить с нынешних 12% минимальную до уровня ниже 10%", — заявил банкир в интервью телеканалу "Россия 24".

Он добавил, что тогда "поживее пойдет процесс" кредитования.

Ключевая ставка Банка России с 11 апреля снизилась до 17% годовых с 20%.

Глава ВТБ, также выразил надежду что ситуация будет меняться и банк сможет в дальнейшем платить дивиденды. Он отметил, что дивиденды определяются не топ-менеджментом, а годовым собранием, где контрольный пакет находится у правительства.

"Сегодня мнение и председателя ЦБ, и министра финансов, они высказывались публично о том, что банки не должны платить дивиденды, потому что им требуется капитализация. В этих условиях, я думаю, что мое мнение уже может и не считаться. Я понимаю озабоченность, я чувствую ответственность перед акционерами, но будем надеяться, что в дальнейшем ситуация будет меняться, и мы все-таки сможем дивиденды платить", — заявил банкир.

В начале апреля министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Минфин будет предлагать отказаться от выплаты дивидендов госбанками за 2021 год. Позже и ЦБ РФ рекомендовал банкам, соблюдающим надбавки, и некредитным финансовым организациям отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов.

ВТБ за 2021 год заработал рекордную прибыль по МСФО в размере 327,4 миллиарда рублей.