МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Банк России начал работу по блокировке мошеннических страниц в социальных сетях, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ Герман Зубарев. МВФ оценил возможность наступления дефолта в России

"Находится на этапе реализации. Уже начали эту процедуру по той же схеме с участием Генеральной прокуратуры", — сказал он в ответ на вопрос, на каком этапе работа по блокировке мошеннических объявлений в соцсетях.

С декабря прошлого года в России вступил в силу закон, который дает ЦБ полномочия обращаться в прокуратуру для внесудебной быстрой блокировки мошеннических сайтов. Это позволило ускорить процедуру блокировки: если раньше на нее уходило несколько недель, то теперь достаточно двух-трех дней.