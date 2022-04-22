Банк России начал работу по блокировке мошенников в соцсетях
Банк России начал работу по блокировке мошеннических страниц в социальных сетях
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Банк России начал работу по блокировке мошеннических страниц в социальных сетях, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ Герман Зубарев.
"Находится на этапе реализации. Уже начали эту процедуру по той же схеме с участием Генеральной прокуратуры", — сказал он в ответ на вопрос, на каком этапе работа по блокировке мошеннических объявлений в соцсетях.
С декабря прошлого года в России вступил в силу закон, который дает ЦБ полномочия обращаться в прокуратуру для внесудебной быстрой блокировки мошеннических сайтов. Это позволило ускорить процедуру блокировки: если раньше на нее уходило несколько недель, то теперь достаточно двух-трех дней.
https://1prime.ru/finance/20220422/836734402.html
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