МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Средняя запрашиваемая сумма ипотеки в России в марте упала до минимума за последний год в 6,2 миллиона рублей – это на 80% меньше исторического максимума и на 20,5% — показателя февраля текущего года, говорится в исследовании финансовой экосистемы "Юником24", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Глава ВТБ призвал к снижению ставок по льготной ипотеке

"По итогам марта средняя запрашивая сумма на покупку недвижимости достигла минимального значения за последний год и не превышает 6,2 миллиона рублей. Падение по сравнению с максимальным значением показателя в августе 2021 года превышает 80%", — сказано в исследовании. При этом в январе текущего года средняя запрашиваемая сумма находилась на отметке 9,3 миллиона рублей, а в феврале — 7,8 миллиона рублей.

В то же время средняя выданная сумма по ипотеке составляет порядка 4 миллионов рублей. "Таким образом, мы видим, что клиенты в среднем хотят на 50% больше, чем им готов одобрить банк. При этом с марта месяца, когда экономическая ситуация резко ухудшилась, средняя желаемая сумма стала наиболее близка к реальной ввиду того, что россияне стали более здраво оценивать ситуацию и не готовы сами рисковать в период неопределенности", — добавили эксперты.

Готовность россиян взять ипотеку также снизилась, сказано в исследовании. Так, согласно опросу в конце 2021 года, каждый второй банковский клиент планировал взять ипотечный кредит, а каждый третий задумывался об этом. При этом лишь 15% россиян высказались категорически против данного вида кредитования даже в условиях низких ставок. Проведенный же в марте опрос показал, что лишь каждый четвертый в случае стабилизации ситуации готов взять кредит, а каждый второй не готов дать ответ и наблюдает за ситуацией.

Компания проводила исследование на основе поданных в марте заявок на получение ипотеки из более чем 40 российских регионов.