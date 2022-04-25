МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам прошлого квартала выросла на 16,8% в годовом выражении и достигла 1,777 триллиона вон (около 1,43 миллиарда долларов), следует из отчетности компании. СМИ: Nissan прекратит выпускать автомобили Datsun

Выручка по итогам квартала составила 30,299 триллиона вон (24,5 миллиарда долларов), что на 10,6% больше показателя годичной давности. Операционная прибыль поднялась на 16,4% и составила 1,929 триллиона вон (1,6 миллиарда долларов).

Розничные продажи за первый квартал составили 952 тысячи машин, что на 7,7% меньше год к году. Компания также отмечает, что наибольшее падение зафиксировано в Китае – в 1,4 раза в годовом выражении. При этом в Европе розничные продажи Hyundai выросли на 21,1%.

Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Крупнейший автопроизводитель в Южной Корее и четвертый в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.