Доля нерезидентов в ОФЗ снизилась по итогам марта снизилась на 0,1 процентный пункт, до 17,7%
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за март снизилась на 0,1 процентного пункта и составила 17,7% по состоянию на 1 апреля, следует из материалов Банка России.
При этом вложения нерезидентов в номинальном выражении уменьшились за месяц на 0,43% — до 2,77 триллиона рублей. А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 15,615 триллиона рублей с 15,609 триллиона месяцем ранее.
По итогам февраля доля нерезидентов в ОФЗ снизилась на 1,3 процентного пункта.
https://1prime.ru/finance/20220425/836748359.html
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