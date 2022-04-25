МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за март снизилась на 0,1 процентного пункта и составила 17,7% по состоянию на 1 апреля, следует из материалов Банка России.

При этом вложения нерезидентов в номинальном выражении уменьшились за месяц на 0,43% — до 2,77 триллиона рублей. А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 15,615 триллиона рублей с 15,609 триллиона месяцем ранее.

По итогам февраля доля нерезидентов в ОФЗ снизилась на 1,3 процентного пункта.