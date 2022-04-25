МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Беспрецедентное решение президента России об отсрочке на год выплаты страховых взносов за второй квартал текущего года распространяется на две трети российской экономики, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Банк России не готов расширять страхование вкладов граждан

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин предложил отсрочить на год выплату страховых взносов за второй квартал для компаний, которые поставляют товары и услуги на внутренний рынок, за исключением экспортеров, компаний финансовой сферы, оптовой торговли, а также организаций бюджетного сектора. Кроме того, президент предложил отсрочить страховые взносы и за третий квартал, но только для производственных предприятий.

По словам президента, отсрочка за второй квартал затронет свыше 2,8 миллиона предприятий, где трудится почти 52 миллиона человек, что позволит бизнесу сохранить около 1,1 триллиона рублей; отсрочка за третий квартал — еще полтриллиона рублей.

"Сегодня президент объявил о мерах, которые носят абсолютно беспрецедентный характер. Это крайне своевременное и необходимое решение, о котором действительно бизнес просил. Всего речь идет о двух третях нашей российской экономики и эти компании — это более 2 миллионов компаний — получат отсрочку на год по уплате страховых взносов. (Отсрочка на третий квартал — ред.) объем отсрочки коснется 30% нашей экономики, там порядка 23 миллионов работающих так или иначе это затрагивает", — сказал Решетников журналистам.

По его словам, решение обусловлено необходимостью поддержать предприятия, когда "кредиты не всегда доступны и не всегда дешевы".

"По отсрочке за третий квартал правительству дано задание еще подумать и представить дополнительные меры стимулирования, связанные с неким льготированием, может быть, списанием какой-то части в зависимости от сохранения занятости. Этот вопрос мы еще будет дополнительно прорабатывать", — добавил министр.