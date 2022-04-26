МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев ожидает, что ЦБ продолжит снижение ключевой ставки на ближайшем заседании Совета директоров. Путин оценил вклад ЦБ в стабилизацию российской экономики

В ходе пленарного заседания Совета Федерации во вторник сенаторы затронули тему ключевой ставки, установленной Банком России.

"Центробанком была повышена ключевая ставка до 20%, это было связано с необходимостью подавления инфляции", — сказал Журавлев.

Он отметил, что сейчас происходит поэтапное снижение ключевой ставки Банком России. "Я надеюсь, что на ближайшем заседании Совета директоров ЦБ мы увидим снижение (ставки)", — сказал сенатор.

Журавлев также сообщил, что на май запланирована встреча сенаторов с руководством Банка России, в том числе и по этим вопросам.