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В Совфеде ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки
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Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев ожидает, что ЦБ продолжит снижение ключевой ставки на ближайшем заседании Совета директоров. В ходе пленарного заседания Совета Федерации во... ПРАЙМ, 26.04.2022
банки, финансы, новости, совфед, цб рф, ставка банка россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев ожидает, что ЦБ продолжит снижение ключевой ставки на ближайшем заседании Совета директоров.
В ходе пленарного заседания Совета Федерации во вторник сенаторы затронули тему ключевой ставки, установленной Банком России.
"Центробанком была повышена ключевая ставка до 20%, это было связано с необходимостью подавления инфляции", — сказал Журавлев.
Он отметил, что сейчас происходит поэтапное снижение ключевой ставки Банком России. "Я надеюсь, что на ближайшем заседании Совета директоров ЦБ мы увидим снижение (ставки)", — сказал сенатор.
Журавлев также сообщил, что на май запланирована встреча сенаторов с руководством Банка России, в том числе и по этим вопросам.