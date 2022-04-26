МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам подготовить документы для того, чтобы в кратчайшие сроки снизить ставку по льготной ипотеке до 9%. Банк России ожидает замедления темпов роста выдачи ипотеки

Глава правительства обратился с соответствующей просьбой к Минэкономразвития, Минфину и Минстрою в ходе заседания президиума правкомиссии.

"Прошу… оперативно подготовить все правовые документы, чтобы изменения были реализованы максимально быстро", — сказал Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в понедельник предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых и продлить программу до конца 2022 года. По его словам, это позволит сделать покупку жилья более доступной для россиян и стимулировать развитие строительной отрасли.

Напомним, ставка по льготной ипотеке была повышена до 12% в конце марта, а ее размер увеличен до 12 миллионов рублей для Москвы, Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области; для остальных регионов — до 6 миллионов рублей.