В Совбезе раскритиковали решение размещать резервы России за рубежом
Секретарь Совбеза Патрушев навал неоправданным решение размещать резервы России за рубежом
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев раскритиковал решение размещать российские золотовалютные резервы за рубежом.
По его словам, такой шаг оказался неоправданным с точки зрения финансовой безопасности.
Запад в рамках антироссийских санкций заморозил резервы России примерно на 300 миллиардов долларов.
Однако тем самым недружественные страны ударили не только по РФ, но и по себе, заявил Патрушев в беседе с "Российской газетой". Он пояснил, что современная мировая финансовая система строится исключительно на доверии к США как эмитенту доллара, а Вашингтон своими действиями подрывает это доверие.
https://1prime.ru/finance/20220426/836758549.html
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