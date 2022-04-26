МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев раскритиковал решение размещать российские золотовалютные резервы за рубежом. Патрушев назвал источник многих проблем в российской экономике

По его словам, такой шаг оказался неоправданным с точки зрения финансовой безопасности.

Запад в рамках антироссийских санкций заморозил резервы России примерно на 300 миллиардов долларов.

Однако тем самым недружественные страны ударили не только по РФ, но и по себе, заявил Патрушев в беседе с "Российской газетой". Он пояснил, что современная мировая финансовая система строится исключительно на доверии к США как эмитенту доллара, а Вашингтон своими действиями подрывает это доверие.