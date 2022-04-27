МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank по итогам прошлого квартала увеличилась на 17% в годовом выражении и составила 1,06 миллиарда евро, следует из финансовой отчетности банка. Всемирный банк дал прогноз по ценам на сырье и продовольствие

Кроме того, прибыль после налогообложения банка выросла на 18% по сравнению с первым кварталом 2021 года — до максимума с 2013 года в 1,227 миллиарда евро. Выручка увеличилась на 1% и составила рекордные с 2017 года 7,328 миллиарда евро. Аналитики ждали выручки на уровне 7 миллиардов евро.

Банк отмечает, что соблюдает все введенные в отношении России санкции. Баланс Deutsche Bank Moscow остается неизменным и составляет 1,5 миллиарда евро, а собственный капитал в 200 миллионов евро был полностью хеджирована иностранной валютой.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. В России банк вёл свою деятельность с 1881 года, но в минувшем марте он объявил о закрытии оставшегося бизнеса на территории РФ.