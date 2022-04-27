МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. X5 Group сократила чистую прибыль по МСФО в первом квартале 2022 года на 67,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года — до 2,499 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Прибыль PepsiCo подскочила в 2,5 раза в первом квартале

Показатель EBITDA ритейлера вырос на 13,6% и составил 69,556 миллиарда рублей, выручка повысилась на 19,1% — до 604,23 миллиарда.

X5 Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. На 31 марта 2022 года под управлением компании находились 19 479 магазинов. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,6%. В состав компании входят магазины под брендом "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".