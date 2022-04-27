МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Средства Фонда национального благосостояния будут направлены внебюджетным фондам РФ для компенсации выпадающих доходов от отсрочки по страховым взносам, эти деньги будут возвращены в 2023 году в бюджетную систему, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Вместе РФ". Рестораны Москвы взяли курс на замену импортных вин отечественными

По его словам, Россия в предыдущие годы накапливала резервы и объем средств в ФНБ составляет порядка 11 триллионов рублей. Кабмин начинает задействовать этот ресурс в условиях отсутствия заимствований на рынке, добавил министр.

"В условиях принятых решений по отсрочкам, рассрочкам страховых платежей, это приведет к необходимости использования средств ФНБ временно в текущем году для оказания помощи государственным внебюджетным фондам для выполнения их обязательств — это пенсии, социальные выплаты, медицинские обязательства и так далее. Эти деньги потом будут возвращены в бюджетную систему в следующем году", — сказал Силуанов.

Он также отметил, что средства ФНБ будут задействованы также по ряду других мер поддержки — в том числе системообразующих предприятий, банков.

Президент России Владимир Путин в понедельник предложил отсрочить на год выплату страховых взносов за второй квартал для компаний, которые поставляют товары и услуги на внутренний рынок, за исключением экспортеров, компаний финансовой сферы, оптовой торговли, а также организаций бюджетного сектора. Кроме того, президент предложил отсрочить страховые взносы и за третий квартал, но только для производственных предприятий.

По словам президента, отсрочка за второй квартал затронет свыше 2,8 миллиона предприятий, где трудится почти 52 миллиона человек, что позволит бизнесу сохранить около 1,1 триллиона рублей; отсрочка за третий квартал — еще полтриллиона рублей.