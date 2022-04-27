С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ приняло решение в 2022 году докапитализировать Газпромбанк на 50 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), решения о поддержке из фонда также приняты в отношении "Аэрофлота", РЖД, "Газпромбанка" и "Дом.РФ", рассказал журналистам министр финансов России Антон Силуанов. Минфин оценил дефицит бюджета в 2022 году

"По Газпромбанку решение принято, 50 миллиардов рублей", — сказал он, но не уточнил объемы поддержки для других получателей.

Отвечая на вопрос о докапитализации других банков, он сказал, что сейчас эта тема не актуальна. "Сейчас ЦБ решает вопросы путем смягчения регуляторики, этот вопрос может быть актуален попозже", — заявил Силуанов и предложил рассмотреть вопрос с точки зрения источников и конкретных решений во второй половине года.

Кроме того, Минфин РФ готовит новые бюджетные правила, которые ограничат расходование средств из ФНБ, не допуская его полного исчерпания, при этом министерство планирует готовить проект федерального бюджета на 2023-2025 годы в соответствии с этими правилами. "Мы как Минфин заинтересованы в том, чтобы бюджет формировался из понятных для всех принципов и правил. В нынешних условиях старые правила, безусловно, не могут реализовываться, поэтому у Минфина есть предложения по новым бюджетным правилам. Они сейчас рассматриваются в правительстве", — сказал Силуанов. Минфин не планирует займов на внутреннем и внешнем рынке

"Наша задача заключается в том, чтобы бюджет без резерва не оставить. Сейчас будет новый бюджетный цикл, и при подготовке к новому бюджетному циклу будем предлагать готовить бюджет уже по уточненным принципам. Для нас важно, чтобы были правила, чтобы объемы наших обязательств соответствовали объемам наших возможностей", — подчеркнул глава Минфина.

Он отметил, что в ближайшее время ФНБ будет одним из основных источников финансирования расходов бюджета. "С тем, чтобы ФНБ не был исчерпан, нам необходимо иметь ограничения и по объему расходов", — заявил он.

"Пока речи о пополнении ФНБ не идет — лишь об ограничении расходов. Но и в будущем эти бюджетные правила не будут направлены на то, чтобы копить ФНБ в валютных составляющих. Мы будем либо меньше тратить ФНБ, либо пополнять его в рублевом эквиваленте", — подчеркнул он.