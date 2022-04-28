МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Минфин России внес в правительство проект постановления о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%, выдавать такие кредиты банки начнут с 1 мая, а расходы бюджета на программу льготной ипотеки в 2022-2033 году оцениваются в 461 миллиард рублей, говорится в сообщении ведомства. Банки поддержали предложение снизить ставку по льготной ипотеке

"Минфин России разработал и внес в правительство РФ проект постановления, предусматривающий с 1 мая 2022 года изменение условий льготной ипотеки на новостройки. Документ предусматривает снижение ставки по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых и продление программы до конца текущего года", — сказано в сообщении.

"Оценка затрат бюджета в 2022-23 году на реализацию программы с учетом новых изменений составит порядка 461 миллиарда рублей", — отмечает Минфин.

В ведомстве напомнили, что максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов — до 6 миллионов рублей.

Как указано в сообщении, ДОМ.РФ как оператор государственной программы льготной ипотеки, уже распределил лимиты (денежные средства) в размере 2,5 триллиона рублей между банками, поэтому с 1 мая они могут выдавать ипотеку по 9%.

"Сейчас нам важно сконцентрироваться на помощи гражданам и в тоже время поддержать спрос на жилье. Снижение ставки безусловно повысит доступность льготной ипотеки. По итогам 2020-2021 года около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ", — отметил Министр финансов Антон Силуанов.

МНЕНИЕ МИНСТРОЯ РОССИИ

Снижение льготной ипотечной ставки до 9% позволит поддерживать нынешние цены на жилье, главное — не вырасти в ценах по всем направлениям, заявил РИА Новости глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

В апреле президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых и продлить ее до конца текущего года. Сбербанк и ВТБ заявили, что поддерживают это решение.

"Задача — удержать стоимость, которая есть сейчас… Снижение (ставки по льготной ипотеке — ред.) обозначил президент до 9%. Естественно, конечно, это поддержит тот уровень цен, который есть", — сказал Файзуллин РИА Новости в ответ на вопрос о прогнозе цен на жилье в стране.

"Сейчас главное — не вырасти в ценах по всем направлениям", — добавил он.