МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ НА 22 АПРЕЛЯ СОСТАВИЛИ $607,1 МЛРД ПРОТИВ $611,1 МЛРД НА 15 АПРЕЛЯ — ЦБ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20220428/836782401.html
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ НА 22 АПРЕЛЯ СОСТАВИЛИ $607,1 МЛРД ПРОТИВ $611,1 МЛРД НА 15 АПРЕЛЯ — ЦБ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20220428/836782401.html
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