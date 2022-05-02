МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. "Интеррос" Владимира Потанина приобрел процессинговую компанию United Card Services, говорится в сообщении на сайте "Интерроса". Аналитики спрогнозировали доходы России от нефти и газа в 2022 году

"Группа "Интеррос" приобрела процессинговую компанию АО "Компания объединенных кредитных карточек", известную под брендом UCS (United Card Services). Сделка, осуществленная в интересах развития банковского бизнеса группы "Интеррос", прошла согласование в Федеральной антимонопольной службе и в Банке России", — сказано в сообщении.

United Card Services — одна из крупнейших в России независимых процессинговых компаний, предлагающая широкий спектр продуктов и услуг в области платежных технологий. Работая на рынке с 1992 года, UCS предоставляет эффективные решения по приему карт в оплату в 31 регионе России и имеет собственный процессинговый центр.

Группа "Интеррос" намерена придать новый качественный импульс развитию сервисов UCS, в частности, в области интегрированных предложений для малого и среднего бизнеса, а также обеспечить преемственность, стабильность и непрерывность сервисов процессинговой компании для клиентов.