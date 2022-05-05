МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Банк Англии на заседании в четверг примет решение о повышении базовой процентной ставки до 1% с 0,75%, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. ФРС США повысила базовую ставку

Итоги своего мартовского собрания регулятор опубликует в четверг, 5 мая, в 14.00 мск.

В 15.30 мск минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 30 апреля. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 2 тысячи — до 182 тысяч заявок.