МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку до 1% с 0,75% годовых, что является максимумом за 13 лет, и сохранил программу выкупа активов с рынка, следует из пресс-релиза регулятора. Регулятор считает неизбежным снижение ВВП России в текущих условиях

Центробанк оставил без изменений объем выкупа активов с рынка на уровне 867 миллиардов фунтов стерлингов: выкуп гособлигаций остался на уровне 847 миллиардов фунтов, а объем выкупа корпоративных облигаций — на уровне 20 миллиардов фунтов.

Решения центробанка совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных DailyFx.

"Комитет Банка Англии по монетарной политике устанавливает монетарную политику с целью достичь целевого уровня инфляции в 2%, а также чтобы способствовать поддержке роста (экономики — ред.) и занятости. На заседании 4 мая 2022 года комитет большинством голосов… проголосовал за повышение банковской ставки… до 1%", — говорится в сообщении регулятора.

Британский центробанк отмечает, что конфликт на Украине привел к значительному ухудшению перспектив роста экономики в мире и в Великобритании. А также, что возросли опасения по поводу дальнейшего нарушения цепочки поставок как из-за ситуации вокруг Украины, так и из-за разевающийся вспышкой коронавируса в Китае.

Банк Англии по итогам заседания в четверг повысил прогноз по инфляции Великобритании в 2022 году до 10,25% с ранее прогнозируемых 5,75% и сохранил прогноз роста экономики страны на уровне февральской оценки в 3,75%, сообщается в докладе регулятора.

Прогноз роста ВВП Великобритании в 2023 году центробанк понизил до 1% с прежних 1,25%, прогноз по инфляции — повышен до 3,5% с 2,5%.

По итогам 2021 года Банк Англии зафиксировал инфляцию в Великобритании в 5%.Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за обострения ситуации между Россией и Украиной. Это, по словам Банка, привело к "значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании".

"Ожидается, что инфляция достигнет пика чуть более чем в 10% в четвертом квартале 2022 года, что станет самым высоким показателем с 1982 года. Значительная часть этого ускорения отражает в большей степени высокие цены на энергию… и в меньшей степени — более высокие цены на продукты и товары", — говорится в сообщении. Банк отметил, что ожидает роста цен на энергию на 40% в октябре после того, как в апреле они увеличились на 54%.

Кроме того, Банк Англии отметил, что ожидает снижения безработицы в ближайшей перспективе. Прогноз на 2022 год был улучшен до 3,5% с 4%, на 2023 год — до 4,25% с 4,5%.

Банк Англии прогнозирует повышение ставки до 2,5% ко второму кварталу 2023 года, следует из пресс-релиза регулятора.

Ранее в четверг Банк Англии повысил ставку до 1% годовых. Теперь регулятор прогнозирует повышение ставки до 2,5% ко второму кварталу 2023 года и ее снижение до 2,4% во втором квартале 2024 года.