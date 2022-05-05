МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. РИА Новости в пресс-службе министерства сообщили, что Минпромторг РФ поддержал предложение ассоциации "Русская сталь" на установление максимального уровня платежей по НДПИ на коксующийся уголь и железную руду и по акцизу на сталь на 2022 год на уровне 131 миллиарда рублей в условиях давления санкций. Банк Англии повысил учетную ставку до максимума за 13 лет

"Минпромторг поддержал предложение ассоциации "Русская сталь" о том, чтобы установить максимальный уровень платежей по НДПИ на коксующийся уголь и железную руду и по акцизу на сталь на 2022 год на уровне 131 млрд руб, которые заложены в бюджет. Если все оставить, как есть сейчас, с большой долей вероятности общий объем этих платежей будет выше запланированных", — заявили в министерстве.

В Минпромторге добавили, что в предложении "Русской стали" есть пороговые цифры по акцизу и НДПИ на уголь и руду. Но корректность их расчетов мы подтвердить не можем, поддерживаем сам принцип. На электросталь (в том случае, если доля лома в ее производстве составляет не менее 80%) с прошлого года действует ограничение по акцизу — не более 1 тыс руб на тонну. Мы считаем, что по такому же принципу можно установить пороговые значения для остальных плательщиков акциза и НДПИ на уголь и руду.

Изменение порядка оплаты налогов оправдано в условиях санкционного давления со стороны недружественных государств, а также с учетом проводимой работы по отвязке цен на внутреннем рынке от иностранных биржевых и внебиржевых индикаторов, сообщили в министерстве.