МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 26 /2358/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6054-У от 10.01.2022 "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68305 от 22.04.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6104-У от 25.03.2022 "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 июня 2021 года № 762-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68320 от 25.04.2022, вступает в силу с 1.05.2022/;

— указание № 6135-У от 29.04.2022 "Об обязательных резервных требованиях" /вступает в силу с 1.05.2022/;

— приказ № ОД-868 от 28.04.2022 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк" АО Банк "ККБ" /г. Астрахань/";

— приказ № ОД-869 от 28.04.2022 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "Спутник" /публичное акционерное общество/ КБ "Спутник" /ПАО/ /г. Самара/".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.04.2022; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.04.2022; сообщения об исключении АО "Нордеа Банк" и ОАО "Мобилбанк" из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов.