Денежная база России в узком определении снизилась с 22 по 29 апреля
Банк России: объем денежной базы страны с 22 по 29 апреля снизился на 65,1 миллиарда рублей
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 29 апреля составил 14,455 триллиона рублей после 14,52 триллиона на 22 апреля, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период снизилась на 65,1 миллиарда рублей, или на 0,45%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20220506/836837688.html
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