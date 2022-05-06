МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 29 апреля составил 14,455 триллиона рублей после 14,52 триллиона на 22 апреля, сообщил Банк России. Денежная база России в узком определении снизилась с 15 по 22 апреля

Таким образом, денежная база за этот период снизилась на 65,1 миллиарда рублей, или на 0,45%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.