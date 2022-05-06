МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" временно не проводит SWIFT-переводы в евро из-за увеличения сроков их прохождения, клиентам предлагают делать такие переводы в других валютах, сообщили РИА Новости в банке. Фондовые индексы США падают на 1-2% на опасениях за глобальную экономику

"Из-за увеличения сроков прохождения SWIFT-переводы в евро временно не проводим", — сообщили в пресс-службе.

"Клиенты "Тинькофф" могут проводить SWIFT-переводы в других валютах", — добавили в банке.

Ранее в пятницу в СМИ появилась информация о том, что "Тинькофф банк" временно отключил SWIFT-переводы в евро. На это обратили внимание и клиенты банка.