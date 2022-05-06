Дата исполнения первой части сделок - 11 мая, второй - 18 мая
https://1prime.ru/finance/20220506/836843100.html
Курсы валют
Назван оптимальный курс рубля для баланса экспорта и импорта России
Повышение цен в России
Экономист назвал товары, которые подешевеют первыми
Экономика в период санкций
The Economist: сломить российскую экономику оказалось не так просто
Осторожно, мошенники!
Россиян предупредили о новой валютной афере мошенников
Санкции против РФ
СМИ: Хорватия выступила против санкций на российские нефтепродукты
Криптовалюты
Биткоин приблизился к минимуму с начала текущего года в пятницу
Пенсии
Россиянам автоматически проиндексируют пенсии
Авто
Эксперт назвал важный плюс параллельного импорта для автовладельцев
Нефть
СМИ: китайский эксперт прокомментировал отказ страны от нефти из России
Битва санкций
Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта в Россию
https://1prime.ru/finance/20220506/836843100.html
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