МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Банк России 11 мая проведет недельный аукцион репо, говорится в сообщении регулятора.

Флаг КНР

Некоторые китайские фирмы остановили поставки в Россию

Дата исполнения первой части сделок — 11 мая, второй — 18 мая.

Расписание и параметры проведения аукциона Банк России уточнит позже.