МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания правительства в среду сообщил, что Кабмин РФ утвердил правила предоставления льготных бюджетных кредитов по ставке 0,1% годовых регионам в целях сокращения ими рыночного долга. Россиянам посоветовали не ждать возвращения McDonald's

"По поручению президента правительство поможет регионам снизить рыночным долг — заместить часть займов, которые они брали у банков или погасить задолженность по облигациям. Для этого утверждены правила предоставления субъектам РФ льготных бюджетных кредитов в текущем году. Средства будут выделяться по очень низкой ставке — всего в 0,1% годовых и на длительный период — до 2028 года", — рассказал премьер.

По его словам, погасить задолженность регионы смогут не сразу, а равными долями, начиная с 2025 года.

Он надеется, что мера не только позволит регионам не только сократить рыночный долг и снизить платежи по его обслуживанию, но и высвободит средства на решение актуальных вопросов развития экономики регионов, реализацию социальных программ и совершенствование инфраструктуры.