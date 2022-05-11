МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 27 (2359).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6023-У от 23.12.2021 "О требованиях к правилам доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68170 от 12.04.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6024-У от 23.12.2021 "О требованиях к правилам доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68168 от 12.04.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6025-У от 23.12.2021 "О требованиях к правилам доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68167 от 12.04.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6027-У от 23.12.2021 "О требованиях к правилам доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68169 от 12.04.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/.