МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Совет управляющих Банка Мексики в третий раз в 2022 году повысил ключевую ставку на 50 пунктов до 7%, говорится в сообщении на сайте организации. ФАС России получила ходатайство "Лукойла" о покупке сети заправок Shell

"Совет управляющих Банка Мексики принял решение повысить целевую межбанковскую процентную ставку овернайт на 50 базисных пунктов до уровня 7,0% с 13 мая 2022 года", — говорится в заявлении.

Эксперты организации повторили свои аргументы о замедлении мировой экономической активности в первом квартале 2022 года, продолжающемся росте глобальной инфляции под давлением узких мест в производстве, высоких ценах на продукты питания и энергоносители. Ожидания быстрого сокращения монетарного стимулирования на глобальном уровне сохраняются, финансовые условия ужесточились еще больше, а процентные ставки продолжают рост, говорится в документе.

Специалисты банка, сославшись на оперативную информацию, сообщили о реактивации экономики Мексики в первом квартале в рамках общей неблагоприятной среды.

На глобальном уровне основными рисками для экономик названы связанные с пандемией COVID-19, продолжением инфляционного давления, обострением геополитической напряженности и большей корректировкой денежно-кредитных и финансовых условий.

Прогноз по среднесрочной инфляции в стране был вновь пересмотрен в сторону повышения — общая инфляция в IV квартале текущего года составит 6,4% (ранее 5,5%), выход к целевому уровню 3% по-прежнему намечен на 2024 год.

В первый год пандемии COVID-19 ключевая ставка Банка Мексики снижалась до 4,25% на фоне беспрецедентного снижения экономической активности, однако после стабилизации ситуации с занятостью и восстановлением ВВП начала рост — в 2021 году её повышали пять раз.