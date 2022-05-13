МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 6 мая составил 14,356 триллиона рублей после 14,455 триллиона на 29 апреля, сообщил Банк России.

Таким образом, денежная база за этот период снизилась на 99,3 миллиарда рублей, или на 0,69%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.