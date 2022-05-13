МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Объем денежной базы в России в широком определении по состоянию на 1 мая составил 18,345 триллиона рублей после 19,187 триллиона на 1 апреля, сообщил Банк России. Стоимость золота опустилась ниже $1800 за унцию

Таким образом, за месяц показатель сократился на 841,8 миллиарда рублей, или на 4,4%.

Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (14,346 триллиона рублей на 1 мая). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (1,02 триллиона), обязательные резервы (160 миллиардов) и депозиты кредитных организаций в Банке России (2,815 триллиона рублей).