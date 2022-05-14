МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. На сайте правительства РФ сообщается, что кабмин России одобрил проект о выделении средств страховым фондам для компенсации выпадающих доходов, которые связаны с изменением сроков оплаты страховых взносов в 2022 году. Лавров назвал обреченными потуги западных политиков изолировать Россию

"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди организаций, которым предложено выделить средства, значатся Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Проект распоряжения подготовлен в связи с принятием постановления правительства от 29 апреля 2022 года №776 "Об изменении сроков уплаты страховых взносов в 2022 году".