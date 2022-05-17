МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Прошедшие с момента основания ВЭБ.РФ как банка развития годы доказали, что такой институт жизненно необходим российской экономике — он помогает решать ее насущные проблемы и реализовать самые грандиозные планы, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Эти 15 лет доказали — российской экономике жизненно необходим такой институт, который объединяет возможности государства и частной инициативы. ВЭБ.РФ является инструментом развития приоритетных секторов и надежным антикризисным инструментом, помогая экономике преодолеть последствия ковидных ограничений и санкционное давление", — говорится в поздравлении, направленном Аксаковым в госкорпорацию.

При поддержке ВЭБ реализуются кажущиеся неподъемными для коммерческих банков проекты в инфраструктуре и промышленности. Как институт развития ВЭБ забирает риски на себя, обеспечивая приход в эти проекты частного бизнеса и коммерческих банков. Благодаря этому партнёрству профинансированы такие проекты, как Богучанская ГЭС, олимпийские объекты, автодорожные магистрали и аэропорты. Все они направлены на создание новых рабочих мест и улучшение жизни людей в регионах.

На базе ВЭБ.РФ была сформирована нормативная основа для запуска "Фабрики проектного финансирования". В текущей ситуации этот механизм защитил инвесторов от колебаний ключевой ставки. В рамках "Фабрики" уже заработали первые крупные проекты, ещё по 13 проектам открыто финансирование. На разных стадиях проработки находится еще более 20 проектов общей стоимость более 3 триллионов рублей.

"Сейчас перед нашим крупнейшим институтом развития стоят важнейшие задачи по созданию современной инфраструктуры для комфортной жизни в городах России. Это строительство новых школ и кампусов, модернизация общественного транспорта, обеспечение горожан качественной водой и другие проекты", — заключил Аксаков.