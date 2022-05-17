МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат заявила, что в организации будут обсуждать идею конфискации валютных резервов Банка России. МИД России сожалеет о политизации площадок МВФ и Всемирного банка

"Мы обсуждаем любую стратегию, которая может иметь последствия для международной валютной системы. Мы внимательно это (идею конфискации валютных резервов ЦБ РФ) изучим", — сказала она в интервью газете Financial Times.

Однако она отметила, что еще слишком рано высказывать какое-либо мнение относительно идеи конфискации.

Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.