СМИ: в МВФ обсудят идею конфискации активов Банка России
Financial Times: в МВФ обсуждается вопрос конфискации резервов Банка России, решение пока не принято
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат заявила, что в организации будут обсуждать идею конфискации валютных резервов Банка России.
"Мы обсуждаем любую стратегию, которая может иметь последствия для международной валютной системы. Мы внимательно это (идею конфискации валютных резервов ЦБ РФ) изучим", — сказала она в интервью газете Financial Times.
Однако она отметила, что еще слишком рано высказывать какое-либо мнение относительно идеи конфискации.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.
https://1prime.ru/finance/20220517/836916390.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.