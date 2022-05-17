МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Ставка по программе "Ипотека для IT", на которую Сбер начал прием заявок в конце апреля, установлена на уровне от 4,7% годовых при электронной регистрации сделки. Для принятия финального решения по заявкам правительство должно утвердить список подходящих компаний, напомнили в банке. Сбербанк увеличил сумму кредита по ипотеке с господдержкой

Взять ипотеку по льготной ставке могут работники в возрасте от 22 до 44 лет включительно, заключившие трудовой договор с организацией, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и не менее одного квартала пользуется налоговыми льготами.

Максимальная сумма льготного жилищного кредита составляет 18 млн рублей для приобретения жилья на территории региона от 1 млн человек и 9 млн рублей — в остальных регионах РФ.

Требования к ежемесячному доходу сотрудника, отраженному в справке НДФЛ — минимум 150 тысяч рублей за последние три месяца, если место работы зарегистрировано территории региона численностью от 1 млн человек. Если речь идет о менее населенных регионах, доход должен быть не менее 100 тысяч рублей в месяц.

Сервис электронной регистрации сделки позволяет отправлять документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра. Готовые документы стороны сделки получают в личном кабинете Домклик и по электронной почте.