МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Рост стоимости ипотечных кредитов и падение доходов россиян приведут к увеличению реального среднего срока погашения ипотеки как минимум вдвое, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость. Объем выдачи ипотеки банками России снизился в апреле

Ставка по программе льготной ипотеки на новостройки в мае была снижена до 9%, лимиты кредитов по ней ранее повысили до 12 миллионов рублей для столичных регионов и до 6 миллионов для остальных. Кроме того, льготную ипотеку разрешили сочетать с рыночной, благодаря чему максимальную сумму кредита в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти можно увеличить до 30 миллионов рублей, а в других регионах — до 15 миллионов рублей.

Однако эксперты не ожидают ажиотажного спроса на ипотечные продукты в текущих условиях рынка. Кроме того, указывают они, не способствуют активному кредитованию и снижающиеся реальные доходы населения.

По данным Frank RG, сейчас россияне в среднем берут ипотеку на 22 года, но, как правило, стремятся выплатить ее досрочно — за семь-девять лет. В "Росбанке" сроки реального погашения оценили в среднем в шесть-семь лет, в сервисе "Домклик" Сбербанка — в три с половиной года.

"В текущих условиях не все смогут выплачивать ипотеку с существенным опережением. По нашему мнению, реальные сроки выплаты ипотеки будут находиться в диапазоне 14-16 лет", — предупредил аналитик "Фридом Финанс" Владимир Чернов.

Эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота считает, что фактический срок погашения ипотеки должен вырасти, в том числе за счет стремления заемщиков снизить ежемесячный платеж. В качестве примера он привел взятый в 2021 году кредит под 9% годовых (на рыночных условиях) на 5 миллионов рублей. Ежемесячный платеж по нему при сроке кредитования 11 лет составлял 59,8 тысячи рублей.

"Насколько надо удлинить срок кредита в мае 2022 года, чтобы при ставке 14% платеж оставался прежним? При таких условиях ипотеку придется брать не на 11, а на 27 лет, хотя ставка по ипотеке выросла лишь на 5 процентных пунктов", — объяснил он.