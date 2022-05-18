МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 29 /2361/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6090-У от 17.03.2022 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 21 июня 2018 года № 188-И "О порядке применения к кредитным организациям /головным кредитным организациям банковских групп/ мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68265 от 19.04.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6094-У от 22.03.2022 "О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 27 ноября 2017 года № 4623-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68331 от 26.04.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— приказ № ОД-975 от 16.05.2022 "Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера "ИНГВАР";

— информационное письмо № ИН-05-15/64 от 11.05.2022 "Об использовании УКЭП респондентами ФСН".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение об исключении ПАО "РГС Банк" из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.