МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Запрет для России платить по внешним долгам в долларах будет не самым плохим решением, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, такое решение приведет к политическому, но не экономическому дефолту. США наконец нашли способ приблизить дефолт России

В среду глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что США с высокой вероятностью не продлят после 25 мая лицензию, позволяющую России обслуживать ее долларовый долг.

При этом, по словам Йеллен, Россия уже отрезана от мирового рынка капитала, поэтому даже наступление технического дефолта не приведет к кардинальным изменениям для Москвы.

Как отметил Медведев, деньги в таком случае не получат и сами американские держатели долговых бумаг, что повлечёт последствия для доверия к финансовой системе США.

"Можно и не платить вовсе. И неистраченные деньги использовать именно на те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам", — написал Медведев в своем Telegram-канале.

При этом такой запрет не скажется на реальной финансовой репутации в России, поскольку Москва может погашать свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем, заявил зампред СБ. Силуанов заявил о преодолении первого санкционного шока

"Можно исполнить эти обязательства в рублях, и это тоже будет надлежащее их исполнение в таких условиях", — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что подобные действия США, создающие технические помехи для исполнения обязательств, должны рассматриваться судом или как форс-мажор, или как виновное поведение кредитора.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявил, что Россия будет платить в рублях иностранным держателям долга, если западная инфраструктура для проведения валютных платежей окажется для нее закрыта.

"Мы не будем никакие дефолты объявлять, мы не собираемся, у нас деньги есть. Если только западные страны не сделают так, что расчеты по нашим долгам будут невозможны для России — ну тогда они скажут: "Ну вот, видите — Россия не может заплатить по своим обязательствам". Но мы сможем заплатить, в конечном счете заплатим в рублях иностранцам, если для нас будет закрыта западная инфраструктура", — сказал он.