МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. В Кремле считают воровством арест активов России на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кремль не согласился с заявлением о провале импортозамещения

По его словам, реакция на такие действия может быть только негативная. "Это продолжение, наверное, той самой линии, которая вошла в моду в последнее время в целом ряде государств, на фактически воровство чужих активов", — отметил представитель Кремля.

Москва относится к такой ситуации отрицательно, намерена бороться с ней и отстаивать свою собственность, добавил Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "грабежом" национализацию активов Сбербанка и ВЭБа на Украине. По ее мнению, такие действия являются "наглым воровством", а украинские власти "просто грабят" свой народ и бизнес.