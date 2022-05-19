Песков назвал воровством арест российских активов на Украине
Песков: в Кремле считают воровством арест российских активов на Украине
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. В Кремле считают воровством арест активов России на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, реакция на такие действия может быть только негативная. "Это продолжение, наверное, той самой линии, которая вошла в моду в последнее время в целом ряде государств, на фактически воровство чужих активов", — отметил представитель Кремля.
Москва относится к такой ситуации отрицательно, намерена бороться с ней и отстаивать свою собственность, добавил Песков.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "грабежом" национализацию активов Сбербанка и ВЭБа на Украине. По ее мнению, такие действия являются "наглым воровством", а украинские власти "просто грабят" свой народ и бизнес.
https://1prime.ru/finance/20220519/836933795.html
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