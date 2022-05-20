Денежная база России в узком определении выросла за неделю
ЦБ сообщил о росте денежной базы РФ в узком определении за неделю до 14,361 триллиона рублей
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 13 мая составил 14,361 триллиона рублей после 14,356 триллиона на 6 мая, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период выросла на 5,7 миллиарда рублей, или на 0,04%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20220520/836942391.html
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