МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 13 мая составил 14,361 триллиона рублей после 14,356 триллиона на 6 мая, сообщил Банк России. ЦБ: рубль остается свободно плавающей валютой

Таким образом, денежная база за этот период выросла на 5,7 миллиарда рублей, или на 0,04%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.