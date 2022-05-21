МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект о выделении Минфину России средств для предоставления акционерному обществу "ДОМ.РФ" субсидий на возмещение кредитным организациям недополученных доходов по ипотечным кредитам. Правительство увеличило размер кредита для льготной и семейной ипотеки

Проект распоряжения направлен на обеспечение возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам, выданным гражданам России в рамках льготных ипотечных программ "Льготная ипотека" и "Семейная ипотека".

"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.