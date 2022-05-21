Власти возместят банкам недополученные доходы по льготной ипотеке
Правительство одобрило субсидии на возмещение банкам недополученных доходов по льготной ипотеки
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект о выделении Минфину России средств для предоставления акционерному обществу "ДОМ.РФ" субсидий на возмещение кредитным организациям недополученных доходов по ипотечным кредитам.
Проект распоряжения направлен на обеспечение возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам, выданным гражданам России в рамках льготных ипотечных программ "Льготная ипотека" и "Семейная ипотека".
"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/finance/20220521/836952745.html
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