МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Банк России опроверг введение лимитов на снятие наличных и запрет на досрочное закрытие вкладов, сообщается в Telegram-канале регулятора.
Ранее в сети появилась информация якобы о письме Банка России некоторым кредитным организациям, согласно которому они должны были ограничить выдачи срочных вкладов суммой до 1 миллиона рублей в месяц, утвердить лимит на снятие наличных в банкоматах не более 50 тысяч рублей, а также запретить досрочное прекращение вкладов.
"Проблемы с доступностью рублевой наличности в стране нет. Ограничений никаких не вводится. Помните, что закрывая вклады раньше срока, вы теряете накопленные проценты", — сообщает ЦБ.
https://1prime.ru/finance/20220523/836964683.html
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