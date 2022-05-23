МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Банк России опроверг введение лимитов на снятие наличных и запрет на досрочное закрытие вкладов, сообщается в Telegram-канале регулятора. Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков России упала в мае

Ранее в сети появилась информация якобы о письме Банка России некоторым кредитным организациям, согласно которому они должны были ограничить выдачи срочных вкладов суммой до 1 миллиона рублей в месяц, утвердить лимит на снятие наличных в банкоматах не более 50 тысяч рублей, а также запретить досрочное прекращение вкладов.

"Проблемы с доступностью рублевой наличности в стране нет. Ограничений никаких не вводится. Помните, что закрывая вклады раньше срока, вы теряете накопленные проценты", — сообщает ЦБ.