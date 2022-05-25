Эксперт оценил темпы сокращения розничного кредитования в России в мае
Аналитик Осадчий: розничное кредитование в России сократится в мае слабее, чем в апреле
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Розничное кредитование в России в мае может продолжить сокращение, однако оно уже не будет рекордным, как в апреле, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Накануне Банк России раскрыл данные о развитии банковского сектора в РФ, согласно которым в апреле достигнуто рекордное сокращение розничного кредитования за всю историю — выдачи упали на 230 миллиардов рублей, отметил Осадчий.
Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году: тогда за февраль российские банки снизили выдачи кредитов на 167 миллиардов рублей, добавил аналитик.
"Снижение ключевой ставки привело к снижению ставок розничного кредита, что способствовало повышению спроса населения на кредиты. В свою очередь, стабилизация финансового рынка стимулировала рост предложения кредита со стороны банков. "Длинные праздники" в мае ослабляют этот эффект, поэтому не исключено, что по инерции сокращение розничного кредита в мае продолжится, однако будет существенно слабее апрельского рекорда", — уточнил Осадчий.
https://1prime.ru/finance/20220525/836977751.html
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