МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. ВТБ с 30 мая снизит ставки по ипотечным программам на 3 процентных пункта, минимальная ставка составит 10,9% годовых, сообщила пресс-служба банка. Банк России снизил ставку до 11%

"С 30 мая ВТБ улучшит условия по своим ипотечным программам, снизив базовую ставку на 3 п.п. Оформить кредит заемщики смогут по ставке от 10,9% годовых, которая действует как для новостроек, так и вторичного рынка", — говорится в сообщении.

Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 процентного пункта для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ, указал банк.

Банк России на внеплановом заседании в четверг снизил ключевую ставку до 11% с 14% годовых и заявил, что допускает возможность ее снижения на ближайших заседаниях.