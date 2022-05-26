МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Банк России ведет переговоры с иностранными депозитариями по проблеме замороженных доходов по ценным бумагам, учитываемых ими, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на встрече кредитных организаций с руководством регулятора, организованной АБР.
По ее словам, замороженные доходы по ценным бумагам, учитываемым иностранными депозитариями, являются значимой проблемой для многих банков и других участников рынка.
"Статус этих средств продолжает оставаться неопределенным, поэтому какое-либо системное решение пока было бы преждевременным. Пока идут переговоры с иностранными депозитариями, для снижения давления на капитал финансовых организаций мы дали им возможность до конца года не формировать резервы по этим активам", — сказала глава ЦБ.
https://1prime.ru/finance/20220526/836988557.html
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